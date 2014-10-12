⚡ Элиуд Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа

Олимпийский чемпион 2016 года стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) менее чем за два часа.

34-летний кенийский спортсмен установил историческое достижение на соревнованиях в Вене. Его результат составил 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Два года назад Кипчоге уже предпринимал попытку пробежать марафон менее чем за 2 часа, но неудачно. Тогда его результат составил 2.00,25.

Мировой рекорд в марафоне, учитываемый Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), также принадлежит Кипчоге и составляет 2.01,39.

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