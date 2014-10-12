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⚡ Элиуд Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа

Теги бег рекорды сборная Кении Элиуд Кипчоге Легкая атлетика

Олимпийский чемпион 2016 года Элиуд Кипчоге стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) менее чем за два часа. 

34-летний кенийский спортсмен установил историческое достижение на соревнованиях в Вене. Его результат составил 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Два года назад Кипчоге уже предпринимал попытку пробежать марафон менее чем за 2 часа, но неудачно. Тогда его результат составил 2.00,25.

Мировой рекорд в марафоне, учитываемый Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), также принадлежит Кипчоге и составляет 2.01,39. 

Удивительно, но бег теряет популярность: на 13% меньше желающих, марафонцы постарели, а скорость упала на 7 минут

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