Александр Усик против Чэза Уизерспуна, Бивол – Кастильо и другие бои в Чикаго

Завтра рано утром в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) дебютирует в тяжелом весе против Чэза Уизерспуна (38-3, 29 КО).

Другие бои:

(16-0, 11 КО) – Ленин Кастильо (20-2-1, 15 КО).

Джессика Маккаскилл (7-2, 3 КО) – Эрика Фариас (26-3, 10 КО).

Чарльз Сонвелл (10-0, 7 КО) – Патрик Дэй (17-3-1, 6 КО).

Прямую трансляцию будет вести Первый канал. Начало в 04.50 по московскому времени.

Взвешивание в Чикаго: Чэз Уизерспун перевесил Александра Усика

Спонг готовился к бою жизни против Усика, но провалил допинг-тест. Теперь украинец может подраться с русским