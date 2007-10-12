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Василий Конов: «Рахимов – кандидат на пост тренера «Динамо», помимо Луческу»

Теги Рашид Рахимов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Мирча Луческу Василий Конов Футбол

Журналист Василий Конов сообщил, что бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов – один из кандидатов на должность тренера «Динамо».

«Один из вариантов, помимо румына – Рахимов. Согласия в динамовском руководстве по кандидатам нет. Но, с тем положением дел, что в клубе сейчас, как бы не пришлось сначала искать новое руководство, а уже потом тренера», – написал Конов.

Ранее стало известно, что главным тренером «Динамо» может стать Мирча Луческу. Сегодня его агент Аркадий Запорожану заявил, что румын дал согласие на работу в московском клубе.

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