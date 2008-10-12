⚡ Уно победил на Finlandia Trophy, Воронов – 6-й, Лазукин – 7-й

Сегодня в Эспоо на турнире мужчины представили произвольные программы. Итоговую победу одержал японец Шома Уно.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) – 255,23

2. Сота Ямамото (Япония) – 223,24

3. Роман Садовский (США) – 222,23

4. Джимми Ма (США) – 213,49

5. Александр Селевко (Эстония) – 206,81

6. Сергей Воронов (Россия) – 206,19

7. Андрей Лазукин (Россия) – 203,91...

13. Люк Экономид (Франция) – 169,76

Произвольная программа

1. Шома Уно (Япония) – 162,95

2. Джимми Ма (США) – 147,01

3. Александр Селевко (Эстония) – 139,18

4. Роман Садовский (США) – 135,89...

6. Сота Ямамото (Япония) – 130,43...

8. Андрей Лазукин (Россия) – 128,32

9. Сергей Воронов (Россия) – 126,71...

16. Люк Экономид (Франция) – 99,94

Расписание трансляций Finlandia Trophy