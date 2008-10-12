⚡ Уно победил на Finlandia Trophy, Воронов – 6-й, Лазукин – 7-й

Сегодня в Эспоо на турнире Finlandia Trophy мужчины представили произвольные программы. Итоговую победу одержал японец Шома Уно.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Итоговое положение
1. Шома Уно (Япония) – 255,23
2. Сота Ямамото (Япония) – 223,24
3. Роман Садовский (США) – 222,23
4. Джимми Ма (США) – 213,49
5. Александр Селевко (Эстония) – 206,81
6. Сергей Воронов (Россия) – 206,19
7. Андрей Лазукин (Россия) – 203,91...
13. Люк Экономид (Франция) – 169,76
Произвольная программа
1. Шома Уно (Япония) – 162,95
2. Джимми Ма (США) – 147,01
3. Александр Селевко (Эстония) – 139,18
4. Роман Садовский (США) – 135,89...
6. Сота Ямамото (Япония) – 130,43...
8. Андрей Лазукин (Россия) – 128,32
9. Сергей Воронов (Россия) – 126,71...
16. Люк Экономид (Франция) – 99,94