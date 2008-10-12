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⚡ Уно победил на Finlandia Trophy, Воронов – 6-й, Лазукин – 7-й

Теги Сергей Воронов сборная России результаты Finlandia Trophy сборная США сборная Японии мужское катание Андрей Лазукин Шома Уно ISU Challenger Сота Ямамото Роман Садовский Люк Экономид Джимми Ма Александр Селевко Фигурное катание

Сегодня в Эспоо на турнире Finlandia Trophy мужчины представили произвольные программы. Итоговую победу одержал японец Шома Уно.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия 

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) – 255,23
2. Сота Ямамото (Япония) – 223,24
3. Роман Садовский (США) – 222,23
4. Джимми Ма (США) – 213,49
5. Александр Селевко (Эстония) – 206,81
6. Сергей Воронов (Россия) – 206,19
7. Андрей Лазукин (Россия) – 203,91...
13. Люк Экономид (Франция) – 169,76

Произвольная программа

1. Шома Уно (Япония)  – 162,95
2. Джимми Ма (США) – 147,01
3. Александр Селевко (Эстония) – 139,18
4. Роман Садовский (США) – 135,89...
6. Сота Ямамото (Япония) – 130,43...
8. Андрей Лазукин (Россия) – 128,32
9. Сергей Воронов (Россия) – 126,71...
16. Люк Экономид (Франция) – 99,94

Расписание трансляций Finlandia Trophy

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