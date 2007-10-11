Шанхай (ATP). 1/4 финала. Медведев играет с Фоньини, Джокович встретится с Циципасом, Федерер – со Зверевым

В 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев играет с Фабио Фоньини.

Защищающий титул Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом. Третья ракетка мира Роджер Федерер сыграет с Александром Зверевым, а Доминик Тим – с Маттео Берреттини.

Сетка турнира здесь.

Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

6 – 13 октября 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 473 620 доллара

Открытые корты, хард

1/4 финала