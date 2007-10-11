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Шанхай (ATP). 1/4 финала. Медведев играет с Фоньини, Джокович встретится с Циципасом, Федерер – со Зверевым

Теги результаты ATP Shanghai Rolex Masters Теннис

В 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев играет с Фабио Фоньини.

Защищающий титул Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом. Третья ракетка мира Роджер Федерер сыграет с Александром Зверевым, а Доминик Тим – с Маттео Берреттини.

Сетка турнира здесь.

Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

6 – 13 октября 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 473 620 доллара

Открытые корты, хард

1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) Фабио Фоньини (Италия)
6:3|2:2
Дата проведения
11 октября, 07.47
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
11 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
11 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
11 октября, 15.00
Онлайн матча

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