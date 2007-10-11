Шанхай (ATP). 1/4 финала. Медведев играет с Фоньини, Джокович встретится с Циципасом, Федерер – со Зверевым

В 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев играет с Фабио Фоньини.
Защищающий титул Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом. Третья ракетка мира Роджер Федерер сыграет с Александром Зверевым, а Доминик Тим – с Маттео Берреттини.
Сетка турнира здесь.
Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
6 – 13 октября 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 473 620 доллара
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 11 октября, 07.47
- Дата проведения
- 11 октября, 09.00
- Дата проведения
- 11 октября, 13.30
- Дата проведения
- 11 октября, 15.00