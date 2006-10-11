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Обамеянг – лучший игрок АПЛ в сентябре. Он забил 5 голов за месяц

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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком сентября в чемпионате Англии.

В прошлом месяце 30-летний габонец забил 5 голов в 4 матчах АПЛ.

Для Обамеянга это вторая подобная награда – ранее он признавался лучшим игроком месяца в АПЛ в октябре 2018 года.

На приз также претендовали защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд, хавбеки «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и Рияд Марез, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, защитник «Лестера» Рикарду Перейра, форвард «Борнмута» Каллум Уилсон и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн.

Лучший игрок был определен совместным голосованием болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.

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