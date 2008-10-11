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🥇🥈 Нагорный выиграл золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, Далалоян завоевал серебро

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Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, его соотечественник Артур Далалоян завоевал серебро. 

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Штутгарт, Германия

Мужчины

Многоборье

1. Никита Нагорный (Россия) – 88,772
2. Артур Далалоян (Россия) – 87,165
3. Олег Верняев (Украина) – 86,973
4. Сяо Жотэн (Китай) – 86,690
5. Сун Вэй (Китай) – 86,523
6. Кайя Казума (Япония) – 85,899
7. Сэмьюэл Микулэк (США) – 85,691
8. Джо Фрейзер (Великобритания) – 85,098

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