🥇🥈 Нагорный выиграл золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, Далалоян завоевал серебро

Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, его соотечественник Артур Далалоян завоевал серебро.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Штутгарт, Германия

Мужчины

Многоборье

1. Никита Нагорный (Россия) – 88,772

2. Артур Далалоян (Россия) – 87,165

3. Олег Верняев (Украина) – 86,973

4. Сяо Жотэн (Китай) – 86,690

5. Сун Вэй (Китай) – 86,523

6. Кайя Казума (Япония) – 85,899

7. Сэмьюэл Микулэк (США) – 85,691

8. Джо Фрейзер (Великобритания) – 85,098

Ого, наши гимнасты выиграли ЧМ: драматично обошли китайцев, кричали в камеру и плакали от счастья

У гимнаста Нагорного почти 20 млн просмотров на ютубе, своя школа в Москве – а теперь еще и золото Евро и мира