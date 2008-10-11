Туктамышева удивилась оценкам за короткую программу на Finlandia Trophy. Она сделала тройной аксель и получила на 5 баллов меньше, чем Косторная

Российская фигуристка удивилась оценкам за короткую программу на турнире в Эспоо.

Туктамышева исполнила в программе тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также тройной лутц во второй половине программы.

За технику она получила 39,72 балла – судьи отметили неверное ребро на тройном флипе, а также третьи уровни (при максимальных четвертых) на вращениях и дорожке шагов. Общая оценка составила 72,66 балла.

После объявления оценок Елизавета засмеялась и показала большой палец.

Еще одна российская фигуристка Алена Косторная за короткую набрала 77,25 балла. Она не исполняла тройной аксель в программе.