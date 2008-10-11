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Туктамышева удивилась оценкам за короткую программу на Finlandia Trophy. Она сделала тройной аксель и получила на 5 баллов меньше, чем Косторная

Теги сборная России Finlandia Trophy фото Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева удивилась оценкам за короткую программу на турнире Finlandia Trophy в Эспоо. 

Туктамышева исполнила в программе тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также тройной лутц во второй половине программы. 

За технику она получила 39,72 балла – судьи отметили неверное ребро на тройном флипе, а также третьи уровни (при максимальных четвертых) на вращениях и дорожке шагов. Общая оценка составила 72,66 балла. 

После объявления оценок Елизавета засмеялась и показала большой палец. 

Еще одна российская фигуристка Алена Косторная за короткую набрала 77,25 балла. Она не исполняла тройной аксель в программе. 

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