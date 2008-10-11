«Магнитка» подтвердила отставку Величкина

Магнитогорский официально объявил об отставке Геннадия Величкина с поста вице-президента.

Клуб расторг контракт со специалистом.

«Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к​ развитию магнитогорской хоккейной школы», – говорится в сообщении клуба.

Также сообщается, что в «Магнитке» введена должность первого вице-президента-директора. Этот пост займет Сергей Ласьков. Отмечается, что он обладает большим управленческим опытом. В последние годы Ласьков был председателем попечительского совета баскетбольного магнитогорского «Динамо» из второй Суперлиги.

63-летний Величкин работал с магнитогорским клубом с 1991 года.

В 16 матчах текущего сезона магнитогорцы одержали четыре победы. Сейчас команда занимает 11-е место в Восточной конференции.

Напомним, что по ходу чемпионата «Магнитка» сменила тренера – после трех игр в отставку был отправлен Йозеф Яндач. Его заменил Илья Воробьев.

В «Магнитке» – истерика. Сначала сняли тренера, теперь – менеджера