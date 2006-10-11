Реклама 18+
Реклама 18+

«СЭ»: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» на выходных или в понедельник

Теги Спартак Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Тренер Доменико Тедеско сегодня не прилетит в Москву и не подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Спорт-Экспресс».

Немецкому специалисту все еще нужно разрешить формальности по расторжению договора с «Шальке».

Тедеско прилетит в Москву в понедельник и в этот же день заключит соглашение со «Спартаком». При этом не исключено, что из-за нехватки времени это произойдет на выходных.

34-лений тренер подпишет контракт до конца сезона-2021/22. Его зарплата составит 2 млн евро в год с учетом бонусов за достижения. 

Тедеско работал с «Шальке» с 2017 по 2019 год. В его дебютном сезоне-2017/18 клуб занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем тренер был уволен.

Тедеско – почти в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes

Реклама 18+

Опрос

У Тедеско получится в «Спартаке»?

37851 голос 12
  • Да
    24%
  • Нет
    53%
  • Он еще передумает
    23%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья