Тренер сегодня не прилетит в Москву и не подпишет контракт со «Спартаком», сообщает .

Немецкому специалисту все еще нужно разрешить формальности по расторжению договора с .

Тедеско прилетит в Москву в понедельник и в этот же день заключит соглашение со «Спартаком». При этом не исключено, что из-за нехватки времени это произойдет на выходных.

34-лений тренер подпишет контракт до конца сезона-2021/22. Его зарплата составит 2 млн евро в год с учетом бонусов за достижения.

Тедеско работал с «Шальке» с 2017 по 2019 год. В его дебютном сезоне-2017/18 клуб занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем тренер был уволен.

Тедеско – почти в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes