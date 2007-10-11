Жозе Моуринью: «Если говорить только о таланте и навыках, то Роналдо – лучший в истории»

Бывший тренер «Реала» и «Интера» Жозе Моуринью сравнил Криштиану Роналду, и Роналдо.

«Роналдо – это феномен. Криштиану и Месси провели более долгие карьеры, они на вершине каждый день уже на протяжении 15 лет. Но если мы говорим только о таланте и навыках, то никто не превзойдет .

Когда он играл в «Барселоне» под руководством Бобби Робсона, я осознавал, что это самый сильный игрок в истории футбола.

Травмы остановили эту гонку, которая могла бы стать еще более невероятной. Однако талант этого 19-летнего парня был удивительным», – сказал Моуринью.