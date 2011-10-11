Кубок мира по волейболу. Россия ведет в счете с Италией после трех сетов

Сегодня мужская сборная России по волейболу встречается с командой Италии на мира в Японии.

Кубок мира по волейболу

Япония

Мужчины

Хиросима

Италия – Россия – 1-2 (25:13, 25:27, 26:28, идет четвертый сет)





Аргентина – Иран – 2-3 (25:27, 25:23, 25:19, 17:25, 10:15)





Польша – Австралия – 3-0 (25:18, 25:20, 25:9)





Тунис – Бразилия – 0-3 (17:25, 14:25, 13:25)





США – Канада – 12.00





Япония – Египет – 13.20





Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Польша – 7-1 (21), США – 5-2 (16), Япония – 5-2 (15), Италия – 4-3 (11), Иран – 4-4 (11), Аргентина – 3-5 (10), Россия – 3-4 (9), Канада – 3-4 (8), Египет – 2-5 (7), Австралия – 1-7 (2), Тунис – 0-8 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.