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Евролига. «Зенит» принимает «Барселону», «Химки» – «Басконию» и другие матчи

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Сегодня в рамках 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 санкт-петербургский «Зенит» примет на своей площадке испанскую «Барселону».

«Химки» встретятся дома с «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

2-й тур

Зенит Россия  –  Барселона Ласса Испания 44:45 (3 четверть)
Дата проведения
11 октября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Химки Россия  –  Кирольбет Баскония Испания 53:48 (3 четверть)
Дата проведения
11 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Альба Германия 43:40 (2 четверть)
Дата проведения
11 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Ларкин (12), Мицич (8), Данстон (7), Балбай (5), Питерс (5), Пляйсс (4), Андерсон (2), Симон (0), Гечим (0), Синглтон (0).

Олимпиакос Греция  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
11 октября, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Реал Испания – 2-0, Альба Германия – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Химки Россия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Жальгирис Литва – 0-1, Милан Италия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Зенит Россия – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Фенербахче Турция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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