Евролига. «Зенит» принимает «Барселону», «Химки» – «Басконию» и другие матчи

Сегодня в рамках 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 санкт-петербургский «Зенит» примет на своей площадке испанскую «Барселону».
«Химки» встретятся дома с «Басконией».
Евролига
Регулярный чемпионат
2-й тур
- Дата проведения
- 11 октября, 20.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 11 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 11 октября, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 11 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Реал Испания – 2-0, Альба Германия – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Химки Россия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Жальгирис Литва – 0-1, Милан Италия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Зенит Россия – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Фенербахче Турция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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