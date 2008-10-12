Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA

    НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» – «Бостон», «Новый Орлеан» играет с «Ютой»

    Теги результаты предсезонные матчи Бостон Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Детройт Индиана Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Орландо» принимает «Бостон».

    «Новый Орлеан» дома играет с «Ютой».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Орландо – Бостон 48:78 (3 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Чикаго 69:51 (3 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Кливленд 51:69 (3 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Филадельфия 39:58 (2 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Вашингтон 38:53 (2 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Юта 28:33 (1 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Милуоки
    Дата проведения
    12 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    НБА нового сезона – это борьба суперзвездных дуэтов. Выбираем лучший

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья