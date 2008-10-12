НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» – «Бостон», «Новый Орлеан» играет с «Ютой»

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Орландо» принимает «Бостон».
«Новый Орлеан» дома играет с «Ютой».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 03.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
НБА нового сезона – это борьба суперзвездных дуэтов. Выбираем лучший