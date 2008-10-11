Кокорин тренировался в общей группе «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин сегодня тренировался в общей группе команды.

Футболисты, которые не были вызваны на игры сборных, 11 октября работали на базе клуба в Удельном парке. Кокорин тренировался в общей группе команды, работая в равных условиях с одноклубниками и без ограничений.

Напомним, 17 сентября Кокорин вышел из колонии по УДО, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре прошлого года. Позднее РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина для участия в матчах РПЛ, теперь он может быть зарегистрирован не ранее 22 января 2020 года.