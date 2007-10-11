Юрий Ганус: «Не знаю, как Россия поедет на Олимпиаду. Не под своим флагом – почти факт»

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает уже почти свершившимся фактом то, что Россия поедет на Олимпийские игры не под своим флагом.

«К сожалению, многие не понимают ситуацию, которая сложилась, и что нас ждет в ближайшем будущем. Только наш президент обозначил действительно те проблемы, которые существуют. Мы должны беспокоиться о том, чтобы и спортсмены, и тренеры понимали остроту ситуации.

Когда ждать ответа от ? Возможно, 23–24 октября, когда комитет по соответствию должен сделать выводы по нашим ответам.

Там слишком очевидные требования, с которыми сложно спорить. Даже Джонатан Тейлор сказал, что изменения в базе данных Московской лаборатории были сделаны руками. И эти изменения затронули не один блок, а идут по всей базе. Все очень серьезно. И это объективная реальность, которую нужно принять.

Россия снова поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом? Даже не знаю, как. Но то, что не под нашим, к сожалению, почти факт. Но не могу судить, в каком формате.

Перед Пхенчханом была другая ситуация, другой режим несоответствия. Тогда не было последствий Кодекса, который вступил в действия в апреле 2018-го, и там довольно жесткие условия.

Возможно, это мой субъективный взгляд, но даже наши союзники изменили отношение к нам. Когда принимали решение о возобновлении соответствия РУСАДА, из 12 голосов только два было против.

Сейчас картина такова, что даже те, кто за нас голосовал, пересмотрели свое отношение к нам. Мы выступаем как рецидивисты. Доверие подорвано, причем серьезно, и не в первый раз», – сказал Ганус.

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Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы