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Видеотрансляция матча Россия – Польша в квалификации Евро-2021 (U-21)

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Молодежная сборная России принимает команду Польши в матче 3-го тура квалификации Евро-2021 (U-21).

Россияне набрали 4 очка после двух стартовых туров и занимают третье место в группе. Польша лидирует с шестью очками.

На Sports.ru можно посмотреть матч Россия – Польша в прямом эфире..

Квалификация Евро-2021 (U-21)

Группа 5

Россия U-21 – Польша U-21 1:2 (перерыв)
Дата проведения
11 октября, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 10, автогол Дивеев, 1:1 – 25 Уткин, 1:2 – 45 Клималя.
Россия U-21Максименко, Рассказов, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Обляков, Ломовицкий, Умяров, Уткин, Сулейманов, Чалов.
Польша U-21Грабара, Валюкевич, Гумны, Пестка, Плахета, Богуш, Филя, Дзичек, Юзвяк, Собочиньски, Клималя.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U-21)

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