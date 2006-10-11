Видеотрансляция матча Россия – Польша в квалификации Евро-2021 (U-21)

Молодежная сборная России принимает команду Польши в матче 3-го тура квалификации Евро-2021 (U-21).

Россияне набрали 4 очка после двух стартовых туров и занимают третье место в группе. Польша лидирует с шестью очками.

На Sports.ru можно посмотреть матч Россия – Польша в прямом эфире..

Квалификация Евро-2021 (U-21)

Группа 5

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U-21)