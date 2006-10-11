Видеотрансляция матча Россия – Польша в квалификации Евро-2021 (U-21)

Молодежная сборная России принимает команду Польши в матче 3-го тура квалификации Евро-2021 (U-21).
Россияне набрали 4 очка после двух стартовых туров и занимают третье место в группе. Польша лидирует с шестью очками.
На Sports.ru можно посмотреть матч Россия – Польша в прямом эфире..
Квалификация Евро-2021 (U-21)
Группа 5
- Дата проведения
- 11 октября, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
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Россия U-21 –
Максименко, Рассказов, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Обляков, Ломовицкий, Умяров, Уткин, Сулейманов, Чалов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)