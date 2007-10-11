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«Динамо» подтвердило отставку Орещука. В клубе создан консультативный совет

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин отставки Роман Орещук Футбол

Сегодня состоялось заседание совета директоров московского «Динамо» под председательством Юрия Соловьева.

На нем были утверждены отставки тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым, а также заместителя генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Романа Орещука.

Кроме того, был создан новый орган – консультативный совет. В его состав вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие московский клуб, а также ветераны «Динамо». Председателем нового органа был избран Сергей Степашин

 

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