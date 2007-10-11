Сегодня состоялось заседание совета директоров московского под председательством Юрия Соловьева.

На нем были утверждены отставки тренерского штаба во главе с , а также заместителя генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам .

Кроме того, был создан новый орган – консультативный совет. В его состав вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие московский клуб, а также ветераны «Динамо». Председателем нового органа был избран .