Канделаки про Азмуна: «Имела в виду Оздоева. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку об иранском нападающем Сердаре Азмуне, которого она назвала игрком сборной России.

«Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго.

При всем известной любви моего мужа к «Зениту», один футболист питерского клуба вытеснил другого.

Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава», пусть и таким способом.

Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

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