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Finlandia Trophy. Косторная, Туктамышева, Дэйлман выйдут на лед с короткими программами

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11 октября в Эспоо на турнире Finlandia Trophy женщины представят короткие программы. 

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа 

Начало – 19.10 по московскому времени, трансляция – здесь. 

Первая разминка

1. Алена Косторная (Россия) – 19.17

Вторая разминка

7. Меган Вессенберг (США)

Третья разминка

14. Юхана Йокои (Япония)
15. Старр Эндрюс (США)

Четвертая разминка

17. Елизавета Туктамышева (Россия) – 21.37
20. Ева Лотта Киибус (Эстония)
21. Габриэль Дэйлман (Канада) 

Расписание трансляций Finlandia Trophy

На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписано почти 15 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы! 

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