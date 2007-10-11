Finlandia Trophy. Косторная, Туктамышева, Дэйлман выйдут на лед с короткими программами

11 октября в Эспоо на турнире Finlandia Trophy женщины представят короткие программы.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 19.10 по московскому времени, трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Алена Косторная (Россия) – 19.17

Вторая разминка

7. Меган Вессенберг (США)

Третья разминка

14. Юхана Йокои (Япония)

15. Старр Эндрюс (США)

Четвертая разминка

17. Елизавета Туктамышева (Россия) – 21.37

20. Ева Лотта Киибус (Эстония)

21. Габриэль Дэйлман (Канада)

Расписание трансляций Finlandia Trophy

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