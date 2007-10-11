Finlandia Trophy. Косторная, Туктамышева, Дэйлман выйдут на лед с короткими программами

11 октября в Эспоо на турнире Finlandia Trophy женщины представят короткие программы.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Женщины
Короткая программа
Начало – 19.10 по московскому времени, трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Алена Косторная (Россия) – 19.17
Вторая разминка
7. Меган Вессенберг (США)
Третья разминка
14. Юхана Йокои (Япония)
15. Старр Эндрюс (США)
Четвертая разминка
17. Елизавета Туктамышева (Россия) – 21.37
20. Ева Лотта Киибус (Эстония)
21. Габриэль Дэйлман (Канада)
Расписание трансляций Finlandia Trophy
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