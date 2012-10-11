Клопп признан лучшим тренером месяца в АПЛ второй раз подряд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером сентября в чемпионате Англии.
Немецкий специалист выигрывает эту награду второй месяц подряд. Всего он получал приз пять раз.
«Ливерпуль» в сентябре выиграл все 3 матча в АПЛ.
Помимо Клоппа, на награду претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Эдди Хау («Борнмут»).
Лучший тренер был определен совместным голосованием болельщиков и экспертов.
«Как будто парень, которого ты ненавидишь, встречается с лучшей девушкой на свете». Фанат «МЮ» признался в любви к Клоппу