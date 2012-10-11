Реклама 18+
Реклама 18+

Клопп признан лучшим тренером месяца в АПЛ второй раз подряд

Теги Фрэнк Лэмпард Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп рейтинги болельщики Брендан Роджерс Эдди Хау Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером сентября в чемпионате Англии.

Немецкий специалист выигрывает эту награду второй месяц подряд. Всего он получал приз пять раз.

«Ливерпуль» в сентябре выиграл все 3 матча в АПЛ.

Помимо Клоппа, на награду претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Эдди Хау («Борнмут»).

Лучший тренер был определен совместным голосованием болельщиков и экспертов.

«Как будто парень, которого ты ненавидишь, встречается с лучшей девушкой на свете». Фанат «МЮ» признался в любви к Клоппу

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья