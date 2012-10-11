Клопп признан лучшим тренером месяца в АПЛ второй раз подряд

Главный тренер Юрген Клопп стал лучшим тренером сентября в чемпионате Англии.

Немецкий специалист выигрывает эту награду второй месяц подряд. Всего он получал приз пять раз.

«Ливерпуль» в сентябре выиграл все 3 матча в АПЛ.

Помимо Клоппа, на награду претендовали («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Эдди Хау («Борнмут»).

Лучший тренер был определен совместным голосованием болельщиков и экспертов.

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