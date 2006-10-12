Андрей Свечников забил первый гол в сезоне НХЛ, набрав 2 очка в 4-м матче подряд

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:2).

Россиянин набрал 2 очка в 4-м матче подряд. Во первом периоде он ассистировал Бретту Пеши, а в концовке третьего установил окончательный счет, поразив пустые ворота. Гол стал для него первым в сезоне.

Всего Свечников провел на льду 17 минут (2:12 – в большинстве, полезность «+2») и нанес 3 броска в створ ворот. Также применил 2 силовых приема, допустил 3 потери шайбы и совершил 1 перехват.

В 5 матчах сезона у него стало 8 (1+7) очков при полезности «+7».

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