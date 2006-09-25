Финал ЛЧ в Петербурге, дубль Головина, победа «Барсы», второе поражение России на Кубке мира по регби и другие новости утра

1. Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году! Мюнхен и Лондон («Уэмбли») тоже получили по финалу.

2. Головин сделал дубль и отдал пас в игре чемпионата Франции с «Ниццей» (3:1), набрав первые очки с мая. Он принес «Монако» первую победу в сезоне и заслужил SPASIBA на первой полосе газеты.

3. «Барселона» выиграла у «Вильярреала» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании и поднялась на 4-е место, но, возможно, снова потеряла Месси из-за травмы.

4. Россия уступила Самоа (9:34) на Кубке мира по регби-2019. Второе поражение на турнире.

5. «Ювентус» в гостях победил «Брешию» (2:1) в 5-м туре чемпионата Италии, защитник Данило получил травму.

6. В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил «Престон» (3:0), «Тоттенхэм» был выбит «Колчестером» из 4-го дивизиона, «Арсенал» крупно обыграл «Ноттингем Форест» (5:0).

7. «Витязь» выиграл 8-й матч подряд, победив «Автомобилист». «Салават» на выезде победил «Спартак», уступая 0:2 к 37-й минуте. «Торпедо» выиграло 6 из 7 последних матчей. «Амур» справился с «Адмиралом» в очередной игровой день КХЛ.

8. В Англии считают, что Россия может пропустить ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА. РФС успокоил: «К нам нет претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA».

9. Бердыев – главный кандидат «Динамо» на место Хохлова. «Реал» интересуется Стерлингом и уже общался с агентами игрока. А Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «Сити». Успели соскучиться по трансферным слухам?

10. Хабиб даст интервью российскому миллиардеру Рыбакову. За это боец получит денежный сертификат на развитие родной школы.

11. «МЮ» объявил о рекордной выручке в 627 млн фунтов в сезоне-2018/19. Прибыль – 18,9 млн.

12. НХЛ. Выставочные матчи. Дубль Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс». Волков и Дадонов набрали по 2 очка, Кравцов и Сергачев забили по голу.

13. Даниил Медведев стал лицом «Тинькофф» и сходил в шоу «Вечерний Ургант».

14. УЕФА создал Лигу конференций, третий еврокубок стартует в 2021 году. VAR внедрят в Лиге Европы с плей-офф нынешнего сезона. А еще УЕФА рекомендовал европейским клубам не играть в странах, где женщин не пускают на стадионы.

15. «Локомотив» уволил Мактавиша после 4 поражений в 6 домашних матчах.

16. Россиянки в трех сетах обыграли Голландию на Кубке мира по волейболу. Гранкин, Мусэрский, Власов вошли в состав мужской сборной России на Кубок мира.

17. Форвард «Торонто» Мэттьюс обвиняется в хулиганстве и непристойном поведении. Якобы «снял штаны и схватил себя за ягодицы» перед женщиной-охранником.

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