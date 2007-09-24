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Замглавы РУСАДА: «Можем рассчитывать на нейтральный статус на следующих Олимпиадах при негативном развитии событий»

Теги допинг WADA РУСАДА Маргарита Пахноцкая Легкая атлетика

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с возможным отстранением РУСАДА из-за несоответствий в базе московской лаборатории.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило российской стороне трехнедельный срок на объяснение несоответствий.

«Свой отчет отдел расследований направляет в комитет по соответствию WADA, а комитет по соответствию, получив данные, дает рекомендации исполкому WADA.

Очень вероятен так называемый ускоренный процесс, который прописан в п.9.5 Стандарта по соответствию. Будет вынесено решение по соответствию базы данных московской лаборатории, который применит исполком WADA.

У нашей страны был опыт, когда РУСАДА было в статусе несоответствия. Сборная участвовала в Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом. Как минимум этот опыт уже применим.

На основании этого мы можем рассчитывать на нейтральный статус на следующих Олимпиадах в случае негативного развития событий», – сказала Пахноцкая.

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