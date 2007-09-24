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Головин сделал дубль и отдал пас, набрав первые очки в сезоне. У него 6 мячей за «Монако»

Теги Ницца Монако Франсеск Фабрегас лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Ислам Слимани Александр Головин Футбол

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил два гола и отдал пас в матче 7-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (3:1).

Головин сперва отличился с передачи Сеска Фабрегаса на 29-й минуте. Для Фабрегаса этот голевой пас стал первым за «Монако». В феврале он забивал гол в игре с «Тулузой» (2:1).

Затем россиянин отличился на 74-й минуте после паса Ислама Слимани. Это первые голы Головина в сезоне, а также пятый и шестой за весь период карьеры во Франции.

На 80-й минуте 23-летний хавбек отдал голевой пас на Виссама Бен-Йеддера – первый в сезоне и четвертый за клуб.

На счету Головина в этом сезоне 6 матчей в Лиге 1. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Головин вытащил первую победу «Монако»: забил сложнейший гол (ушел от троих), потом еще один и сделал ассист

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