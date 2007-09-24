Головин сделал дубль и отдал пас, набрав первые очки в сезоне. У него 6 мячей за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил два гола и отдал пас в матче 7-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (3:1).
Головин сперва отличился с передачи Сеска Фабрегаса на 29-й минуте. Для Фабрегаса этот голевой пас стал первым за «Монако». В феврале он забивал гол в игре с «Тулузой» (2:1).
Затем россиянин отличился на 74-й минуте после паса Ислама Слимани. Это первые голы Головина в сезоне, а также пятый и шестой за весь период карьеры во Франции.
На 80-й минуте 23-летний хавбек отдал голевой пас на Виссама Бен-Йеддера – первый в сезоне и четвертый за клуб.
На счету Головина в этом сезоне 6 матчей в Лиге 1. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Головин вытащил первую победу «Монако»: забил сложнейший гол (ушел от троих), потом еще один и сделал ассист
Ох. Тут Головин от души вколотил в ворота «Ниццы». Да еще и с левой 🔥 pic.twitter.com/UF9tKt8P3m— Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019
Бам! У Головина – дубль в ворота «Ниццы». Тащит «Монако» 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019
Upd: Еще и голевая 👏 pic.twitter.com/Fc3V5P46Po
А вот и голевая Головина. Перехватил, обвел, отдал. Красавец 👏 pic.twitter.com/5bDZU1AfeX— Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019