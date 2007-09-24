Головин сделал дубль и отдал пас, набрав первые очки в сезоне. У него 6 мячей за «Монако»

Полузащитник «Монако» забил два гола и отдал пас в матче 7-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (3:1).

Головин сперва отличился с передачи Сеска Фабрегаса на 29-й минуте. Для Фабрегаса этот голевой пас стал первым за . В феврале он забивал гол в игре с «Тулузой» (2:1).

Затем россиянин отличился на 74-й минуте после паса Ислама Слимани. Это первые голы Головина в сезоне, а также пятый и шестой за весь период карьеры во Франции.

На 80-й минуте 23-летний хавбек отдал голевой пас на Виссама Бен-Йеддера – первый в сезоне и четвертый за клуб.

На счету Головина в этом сезоне 6 матчей в Лиге 1. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Головин вытащил первую победу «Монако»: забил сложнейший гол (ушел от троих), потом еще один и сделал ассист

Ох. Тут Головин от души вколотил в ворота «Ниццы». Да еще и с левой 🔥 pic.twitter.com/UF9tKt8P3m — Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019

Бам! У Головина – дубль в ворота «Ниццы». Тащит «Монако» 🤩



Upd: Еще и голевая 👏 pic.twitter.com/Fc3V5P46Po — Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019