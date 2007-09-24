РФС о возможном отстранении России от ЧМ-2022: «К нам нет претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, и WADA нет.

Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», – сообщил Мельников.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить . Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий. В случае отстранения российской организации наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу.

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