Мария Ласицкене: «Если вновь отстранят РУСАДА, уедем тренироваться за пределы России»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту сообщила, что уедет тренироваться за границу, если Российское антидопинговое агентство ( ) вновь будет отстранено.

«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту.

Если вновь отстранят РУСАДА, мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров.

Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на . Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся.

Если потребуется пойти в , я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена.

Невосстановление ВФЛА не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации – это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин», – написала Ласицкене.

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