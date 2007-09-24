«Монако» Головина одержал первую победу в сезоне

«Монако» обыграл «Ниццу» в матче 7-го тура чемпионата Франции (3:1).

Эта победа стала для команды Леонарду Жардима первой в нынешнем сезоне. Набрав три очка, монегаски поднялись из зоны вылета, однако «Метц» и «Сент-Этьен» свои матчи в рамках 7-го тура еще не провели.

Дублем в прошедшей игре отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который забил свои первые мячи в сезоне.