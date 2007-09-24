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«Монако» Головина одержал первую победу в сезоне

Теги Ницца Монако лига 1 Франция Леонарду Жардим Александр Головин Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» в матче 7-го тура чемпионата Франции (3:1).

Эта победа стала для команды Леонарду Жардима первой в нынешнем сезоне. Набрав три очка, монегаски поднялись из зоны вылета, однако «Метц» и «Сент-Этьен» свои матчи в рамках 7-го тура еще не провели.

Дублем в прошедшей игре отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который забил свои первые мячи в сезоне.

Монако – Ницца 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Головин, 1:1 – 54 Бюрне, 2:1 – 74 Головин, 3:1 – 80 Бен-Йеддер.
МонакоЛекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Марипан, Фабрегас (Адриен Силва, 88), Бакайоко, Желсон Мартинш, Головин, Жил Диаш (Балло-Туре, 46), Слимани, Огюстен (Бен-Йеддер, 61).
НиццаБенитес, Атталь, Нсоки, Сарр (Ле-Мелу, 78), Бюрне, Клод-Морис, Тамез, Унас (Будауи, 64), Сипрьен, Пельмар, Дольберг (Ганаго, 64).
Предупреждения:
Желсон Мартинш (23), Дольберг (24), Нсоки (26), Бакайоко (65), Пельмар (86).
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