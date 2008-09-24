Шейн Принс: «Беларусь – это на 95% Европа. Совершенно не Россия»

Форвард минского Шейн Принс поделился первыми впечатлениями от пребывания в Беларуси.

– Твоя первая реакция на предложение минского «Динамо»?

– Подумал: «Что ж, замечательно!» Даже не колебался. Надеюсь, Беларусь станет вторым домом, проведу здесь много времени. Родные меня полностью поддержали. Они тоже считают, что это круто – не каждому выпадает подобный шанс выступать за страну. Попробую выучить язык.

– Уже немного чувствуешь себя белорусом?

– Ха, чуть-чуть. Я здесь пока недолго, но Минск очень нравится. Хочется изучить его как можно лучше. Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларусь – на Россию или Европу. Оказалось, на 95 процентов – Европа. Совершенно не Россия. По ощущениям – Центральная Европа.

– Как Швейцария?

– Отчасти да, только без гор. Многое похоже – рестораны, здания... В Новосибирске было совсем по-другому. Там очень холодно. Хотя не скажу, что это плохой город, – рассказал Принс.