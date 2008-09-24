рассматривает возможность трансфера вингера «Манчестер Сити» , сообщает The Athletic.

Летом представители 24-летнего англичанина встречались с генеральным директором мадридского клуба Хосе Санчесом. Самому Стерлингу нравится идея перехода в «Реал» через какое-то время, но в данный момент он ощущает, что находится на своем месте. Игрок не планирует переходить в другой клуб в ближайшие 2-3 года.

При этом спортивный директор Чики Бегиристайн заверил Стерлинга, что ему предложат подписать новый контракт до конца сезона.

В нынешнем сезоне АПЛ Стерлинг забил 5 голов в 5 матчах. Его статистику можно изучить здесь.