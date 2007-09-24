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Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вильярреал», «Гранада» в гостях у «Вальядолида»

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В 6-м туре Ла Лиги «Барселона» примет «Вильярреал», «Гранада» сыграет на выезде с «Вальядолидом». 

Завтра «Атлетик» проведет гостевой матч с «Леганесом», а «Реал» примет «Осасуну». 

В четверг «Севилья» сыграет с «Эйбаром», а «Реал Сосьедад» – с «Алавесом». 

Чемпионат Испании

6-й тур

Вальядолид – Гранада
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Леванте
Дата проведения
24 сентября, 21.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Вильярреал
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Леганес – Атлетик
Дата проведения
25 сентября, 20.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Атлетико
Дата проведения
25 сентября, 20.00, «Иберостар»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Хетафе
Дата проведения
25 сентября, 21.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Осасуна
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Севилья
Дата проведения
26 сентября, 20.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Эспаньол
Дата проведения
26 сентября, 21.00, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Алавес
Дата проведения
26 сентября, 22.00, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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