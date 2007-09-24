Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вильярреал», «Гранада» в гостях у «Вальядолида»

В 6-м туре Ла Лиги «Барселона» примет «Вильярреал», «Гранада» сыграет на выезде с «Вальядолидом».
Завтра «Атлетик» проведет гостевой матч с «Леганесом», а «Реал» примет «Осасуну».
В четверг «Севилья» сыграет с «Эйбаром», а «Реал Сосьедад» – с «Алавесом».
Чемпионат Испании
6-й тур
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 24 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 25 сентября, 20.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 25 сентября, 20.00, «Иберостар»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.00, «Балайдос»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Аноэта»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.