Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вильярреал», «Гранада» в гостях у «Вальядолида»

В 6-м туре Ла Лиги «Барселона» примет «Вильярреал», «Гранада» сыграет на выезде с «Вальядолидом».

Завтра «Атлетик» проведет гостевой матч с «Леганесом», а «Реал» примет «Осасуну».

В четверг «Севилья» сыграет с «Эйбаром», а «Реал Сосьедад» – с «Алавесом».

Чемпионат Испании

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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