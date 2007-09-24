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Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» сыграет с «Престоном», «Арсенал» против «Ноттингем Форест»

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Кубок английской лиги

3-й раунд

Уотфорд – Суонси
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
УотфордГомес, Янмат, Кабаселе, Предль, Мазина, Дукуре, Грэй, Уэлбек.
Суонсиван дер Хорн, Джон, Робертс, Дайер, Байерс, Данда, Граймз, Петерсон, Серридж.

 

Колчестер – Тоттенхэм
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Колчестер Комьюнити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
КолчестерГеркен, Джексон, Проссер, Брэмелл, Истмен, Сеньор, Лэпсли, Стивенсон, Гэмбин, Комли, Нубл.
ТоттенхэмГассанига, Танганга, Уокер-Питерс, Дэвис, Санчес, Алли, Дайер, Ваньяма, Скипп, Лукас Моура, Пэрротт.

 

Портсмут – Саутгемптон
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Фраттон Парк»
превью матча онлайн статистика
ПортсмутМакгилливрей, Болтон, Хонстроп, Берджесс, Кертис, Уильямс, Клоуз, Нэйлор, Марквис, Питмэн, Хоукинс.
СаутгемптонМаккарти, Беднарек, Соареш, Йосида, Бертран, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Ингз, Адамс, Обафеми.

 

Престон – Манчестер Сити
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
превью матча онлайн статистика
ПрестонРипли, Дэвис, Стори, Рафферти, Фишер, Джонсон, Ледсон, Поттс, Харроп, Баркхузен, Браун.
Манчестер СитиБраво, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Анхелиньо, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Габриэл Жезус.

 

Лутон – Лестер
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика
ЛутонШи, Шиэн, Джонс, Поттс, Монкур, Берри, Раддок-Мпанзу, Макманаман, Баттерфилд, Болтон, Ли.
ЛестерУорд, Джастин, Эванс, Морган, Фукс, Тилеманс, Олбрайтон, Прат, Ндиди, Перес, Грэй.

 

Арсенал – Ноттингем Форест
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Кроули – Сток Сити
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Броудфилд»
превью матча онлайн статистика
КроулиСизей, Танниклифф, Дэллисон, Доэрти, Булман, Камара, Фергюсон, Грего-Кокс, Лубала.
Сток СитиФедеричи, Линдси, Коллинз, Вудс, Батт, Кэмпбелл, Хоган, Воукс.

 

Шеффилд Уэнсдей – Эвертон
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Хиллсборо»
превью матча онлайн статистика
Шеффилд УэнсдейДоусон, Торнили, Одубаджо, Иорфа, Фокс, Пелупесси, Рич, Луонго, Мерфи, Уинналл, Нухиу.
ЭвертонПикфорд, Мина, Холгейт, Сидибе, Динь, Дэвис, Ивоби, Бернард, Делф, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

 

Челси – Гримсби
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Бертон – Борнмут
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Пирелли»
превью матча онлайн статистика

 

МК Донс – Ливерпуль
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Стэдиум МК»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Астон Вилла
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Рединг
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Оксфорд Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Кассам Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Рочдейл
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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