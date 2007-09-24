Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» сыграет с «Престоном», «Арсенал» против «Ноттингем Форест»

Кубок английской лиги
3-й раунд
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Колчестер Комьюнити Стэдиум»
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Колчестер –
Геркен, Джексон, Проссер, Брэмелл, Истмен, Сеньор, Лэпсли, Стивенсон, Гэмбин, Комли, Нубл.
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Фраттон Парк»
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Портсмут –
Макгилливрей, Болтон, Хонстроп, Берджесс, Кертис, Уильямс, Клоуз, Нэйлор, Марквис, Питмэн, Хоукинс.
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
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Манчестер Сити –
Браво, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Анхелиньо, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Габриэл Жезус.
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Кенилворт Роуд»
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Лутон –
Ши, Шиэн, Джонс, Поттс, Монкур, Берри, Раддок-Мпанзу, Макманаман, Баттерфилд, Болтон, Ли.
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Броудфилд»
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Кроули –
Сизей, Танниклифф, Дэллисон, Доэрти, Булман, Камара, Фергюсон, Грего-Кокс, Лубала.
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Хиллсборо»
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Шеффилд Уэнсдей –
Доусон, Торнили, Одубаджо, Иорфа, Фокс, Пелупесси, Рич, Луонго, Мерфи, Уинналл, Нухиу.
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Пирелли»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Стэдиум МК»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Фалмер»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Кассам Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.