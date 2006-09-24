The Athletic: Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить карьеру в по истечении срока контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.

В марте испанский специалист встречался с вице-президентом «Ювентуса» , который предложил Гвардиоле должность главного тренера, на тот момент занимаемую Массимилиано Аллегри.

Однако испанец заявил, что в данный момент не планирует уходить из «Сити», так как он чувствовал, что в клубе его ценят и поддерживают.

При этом Гвардиола сообщил Недведу, что ему нравится идея тренировать в Италии, и в случае предложения через несколько лет он выберет «Ювентус».