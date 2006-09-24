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The Athletic: Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «Сити»

Теги Ювентус Павел Недвед Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе» по истечении срока контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.

В марте испанский специалист встречался с вице-президентом «Ювентуса» Павелом Недведом, который предложил Гвардиоле должность главного тренера, на тот момент занимаемую Массимилиано Аллегри.

Однако испанец заявил, что в данный момент не планирует уходить из «Сити», так как он чувствовал, что в клубе его ценят и поддерживают.

При этом Гвардиола сообщил Недведу, что ему нравится идея тренировать в Италии, и в случае предложения через несколько лет он выберет «Ювентус».

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