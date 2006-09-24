«Салават» на выезде обыграл «Спартак», проигрывая 0:2 к 37-й минуте

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата .

По ходу игры уфимцы уступали со счетом 0:2. Первую шайбу они отыграли во втором периоде на 37-й минуте – отличился .

В третьем периоде «Салават» забросил трижды – голы на счету , Филипа Ларсена и Владимира Жаркова.

Команда тренера Николая Цулыгина занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 13 очками. Подопечные Олега Знарка расположились на 8-й позиции Западной конференции, имея в активе 9 очков.