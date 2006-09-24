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«Салават» на выезде обыграл «Спартак», проигрывая 0:2 к 37-й минуте

Теги Салават Юлаев Спартак Владимир Жарков КХЛ Линус Умарк Филип Ларсен Никита Сошников Хоккей

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу игры уфимцы уступали со счетом 0:2. Первую шайбу они отыграли во втором периоде на 37-й минуте – отличился Никита Сошников.

В третьем периоде «Салават» забросил трижды – голы на счету Линуса Умарка, Филипа Ларсена и Владимира Жаркова.

Команда тренера Николая Цулыгина занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 13 очками. Подопечные Олега Знарка расположились на 8-й позиции Западной конференции, имея в активе 9 очков.

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