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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Брешии», «Интер» и «Лацио» сыграют завтра

Теги Интер Рома Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Дженоа Брешия Верона Сассуоло СПАЛ Футбол

В 5-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Брешией» на выезде. 

Завтра состоится матч между «Интером» и «Лацио», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Кальяри». 

Завершится тур в четверг, когда «Торино» будет противостоять «Милану». 

Чемпионат Италии

5-й тур

Верона – Удинезе
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович, Фараони, Амрабат, Лазович, Дзакканьи, Велозу, Пессина, Ди Кармине.
УдинезеМуссо, Самир, Трост-Эконг, Родриго Бекао, Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема, Яяло, Барак, Лазанья.

 

Брешия – Ювентус
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Аталанта
Дата проведения
25 сентября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Лацио
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Сассуоло
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Лечче
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Кальяри
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Сампдория
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Болонья
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Милан
Дата проведения
26 сентября, 22.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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