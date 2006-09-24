Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Брешии», «Интер» и «Лацио» сыграют завтра

В 5-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Брешией» на выезде.

Завтра состоится матч между «Интером» и «Лацио», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Кальяри».

Завершится тур в четверг, когда «Торино» будет противостоять «Милану».

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5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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