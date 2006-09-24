Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Брешии», «Интер» и «Лацио» сыграют завтра

В 5-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Брешией» на выезде.
Завтра состоится матч между «Интером» и «Лацио», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Кальяри».
Завершится тур в четверг, когда «Торино» будет противостоять «Милану».
Чемпионат Италии
5-й тур
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович, Фараони, Амрабат, Лазович, Дзакканьи, Велозу, Пессина, Ди Кармине.
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Удинезе –
Муссо, Самир, Трост-Эконг, Родриго Бекао, Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема, Яяло, Барак, Лазанья.
- Дата проведения
- 24 сентября, 22.00, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 25 сентября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.