Медведев стал лицом «Тинькофф»

Финалист US Open и чемпион трех турниров сезона Даниил Медведев стал послом финансового бренда «Тинькофф».

23-летний теннисист будет участвовать в рекламных и маркетинговых кампаниях и мероприятиях бренда. «Тинькофф» – первая российская компания, с которой сотрудничает Медведев, после US Open подписавший контракты с BMW и часовщиками Bovet.

Медведев будет рекламировать финансовые и лайфстайл-услуги, мобильную связь и других продуктов «Тинькофф» на телевидении, в интернете, в прессе и на наружных носителях на территории России, сообщается в пресс-релизе.

«Даниил Медведев, пожалуй, самый интересный спортивный российский взлет со времен Овечкина. Он не только классный спортсмен, но и очень прикольный и настоящий человек, с надежным тылом в лице жены Даши. Это меня с ним объединяет ❤️. И я очень надеюсь, «звездность» его не испортит», – написал в инстаграме хозяин «Тинькофф» Олег Тиньков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) 23 Сен 2019 в 11:42 PDT

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