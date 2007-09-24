BBC: Россия может пропустить ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить . Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий.

В случае отстранения российской организации наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу.

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