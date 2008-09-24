❌«Локомотив» уволил Мактавиша

Главный тренер Крэйг Мактавиш отправлен в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крэйг Мактавиш освобожден от занимаемой должности.

Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев.

61-летний Мактиавиш был назначен главным тренером «Локомотива» в мае 2019 года. В нынешнем сезоне «Локо» проиграл 4 из 6 домашних матчей и занимает 11-е место на Западе.

Это уже вторая отставка в КХЛ в этом сезоне. Ранее «Магнитка» уволила с тренерского поста Йозефа Яндача.

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