❌«Локомотив» уволил Мактавиша

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш отправлен в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крэйг Мактавиш освобожден от занимаемой должности.
Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на сайте клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев.
61-летний Мактиавиш был назначен главным тренером «Локомотива» в мае 2019 года. В нынешнем сезоне «Локо» проиграл 4 из 6 домашних матчей и занимает 11-е место на Западе.
Это уже вторая отставка в КХЛ в этом сезоне. Ранее «Магнитка» уволила с тренерского поста Йозефа Яндача.
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