Кубок мира по волейболу (жен). Россия сыграет с Голландией и другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу сыграет с Голландией в рамках 8-го тура Кубка мира в Японии.

Кубок мира

Япония

Женщины

8-й тур

Тояма

Россия – Голландия – 12.00

Корея – Сербия – 3-1 (25:21, 25:18, 15:25, 25:23)

Камерун – Аргентина – 08.00

Саппоро

Доминиканская Республика – США – 06.30

Китай – Кения – 09.00

Япония – Бразилия – 13.20

Турнирное положение: Китай – 7 побед – 0 поражений (20 очков), США – 6-1 (17), Россия – 6-1 (16), Голландия – 5-2 (16), Бразилия – 4-3 (12), Корея – 4-4 (12), Сербия – 4-4 (12), Япония – 3-4 (11), Доминиканская Республика – 3-4 (6), Аргентина – 1-6 (3), Камерун – 0-7 (1), Кения – 0-7 (0).