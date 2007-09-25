Форвард «Торонто» Мэттьюс обвиняется в хулиганстве и непристойном поведении

Форварду Остону Мэттьюсу предъявлено обвинение в хулиганстве. Его подозревают в «нападении и непристойном поведении».

Согласно рапорту полиции, ночью 26 мая 2019 года в Скоттсдейле (штат Аризона) 22-летний американец с друзьями, будучи в нетрезвом виде, пытались открыть дверь автомобиля женщины, работающей охранником жилого комплекса.

По словам пострадавшей, они объяснили свое поведение тем, что хотели узнать, как она отреагирует, и что им было весело увидеть ее реакцию. В ответ женщина сказала им, что она бывший военный с посттравматическим расстройством.

После этого, как утверждает пострадавшая, Мэттьюс снял свои штаны, наклонился и схватил себя за ягодицы. При этом он оставался в боксерах.

Суд Скоттсдейла рассмотрит дело Мэттьюса сегодня, при этом игроку не обязательно присутствовать на предварительном слушании лично.

По законам Аризоны, за хулиганство предусмотрено наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 2500 долларов.

В феврале 2019 года Мэттьюс подписал новый 5-летний контракт с «Торонто» на 58 млн долларов и считался одним из главных претендентов на капитанскую повязку в команде.