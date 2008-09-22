ОКР о возможном отстранении России от Олимпиады-2020: «Мы никогда не комментируем слухи»

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России ( ) Константин Выборнов отказался комментировать информацию о возможном отстранении России от летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

«Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать.

Никогда источники не комментируем, оперируем только официальной информацией в момент ее появления. Это уже на протяжении нескольких лет так.

Мало ли там кто и что написал? Каждый день кто-то что-то пишет. Если появится официальная по этому поводу информация, тогда да», – сказал Выборнов.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что Россия может быть отстранена от Игр из-за возможных манипуляций с допинг-пробами московской антидопинговой лаборатории.

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