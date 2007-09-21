Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Сельта», «Барселона» в гостях у «Гранады»

В 5-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Сельтой», «Гранада» принимает «Барселону».
В воскресенье «Севилья» встречается с «Реалом».
Чемпионат Испании
5-й тур
- Дата проведения
- 21 сентября, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 21 сентября, 17.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 22 сентября, 13.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 22 сентября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 22 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Рубен Мартинес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Мерида (Монкайола, 90), Рубен Гарсия (Брандон, 78), Адриан (Ибаньес, 71), Чими Авила.
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Педраса, Хави Гарсия, Гуардадо (Гутьеррес, 79), Каналес, Фекир (Морено, 73), Хуанми (Хоакин, 68), Иглесиас.
- Предупреждения:
- Манди (4), Ойер Санхурхо (9), Гуардадо (24).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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