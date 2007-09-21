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Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Сельта», «Барселона» в гостях у «Гранады»

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В 5-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Сельтой», «Гранада» принимает «Барселону».

В воскресенье «Севилья» встречается с «Реалом».

Чемпионат Испании

5-й тур

Вильярреал – Вальядолид
Дата проведения
21 сентября, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Эйбар
Дата проведения
21 сентября, 17.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Сельта
Дата проведения
21 сентября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Барселона
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Мальорка
Дата проведения
22 сентября, 13.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Реал Сосьедад
Дата проведения
22 сентября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Леганес
Дата проведения
22 сентября, 17.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Алавес
Дата проведения
22 сентября, 19.30, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Реал Мадрид
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Бетис 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
ОсасунаРубен Мартинес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Мерида (Монкайола, 90), Рубен Гарсия (Брандон, 78), Адриан (Ибаньес, 71), Чими Авила.
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Педраса, Хави Гарсия, Гуардадо (Гутьеррес, 79), Каналес, Фекир (Морено, 73), Хуанми (Хоакин, 68), Иглесиас.
Предупреждения:
Манди (4), Ойер Санхурхо (9), Гуардадо (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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