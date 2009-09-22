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«Динамо» может пригласить Галактионова в случае отставки Хохлова

Теги Дмитрий Хохлов сборная России U-21 премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

В случае отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера руководство «Динамо» планирует пригласить на эту должность Михаила Галактионова.

По информации «Чемпионата», главный тренер молодежной сборной России является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

35-летний Галактионов имеет опыт работы главным тренером в РПЛ – в сезоне-2017/18 он несколько месяцев возглавлял «Ахмат».

Под руководством Хохлова «Динамо» выиграло лишь два матча в РПЛ в нынешнем сезоне и занимает 11-е место.

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