«Динамо» может пригласить Галактионова в случае отставки Хохлова

В случае отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера руководство «Динамо» планирует пригласить на эту должность Михаила Галактионова.

По информации «Чемпионата», главный тренер молодежной сборной России является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

35-летний Галактионов имеет опыт работы главным тренером в РПЛ – в сезоне-2017/18 он несколько месяцев возглавлял «Ахмат».

Под руководством Хохлова «Динамо» выиграло лишь два матча в РПЛ в нынешнем сезоне и занимает 11-е место.

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