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Кубок мира по волейболу (жен). Россия против Сербии, Китай встретится с Бразилией и другие матчи

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Сегодня женская сборная России сыграет с Сербией в шестом туре Кубка мира по волейболу в Японии.

Кубок мира

Япония

Женщины

6-й тур

Тояма

Россия – Сербия – 11.00

Корея – Аргентина – 3-1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:9)

Камерун – Голландия – 8.00

Саппоро

Доминиканская Республика – Кения – 3-0 (25:17, 25:19, 25:19)

Китай – Бразилия – 9.00

Япония – США – 13.20

Турнирное положение: США – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Китай – 5-0 (15), Россия – 4-1 (10), Голландия – 3-2 (10), Сербия – 3-2 (9), Доминиканская Республика – 3-3 (6), Корея – 3-3 (9), Бразилия – 3-2 (8), Япония – 2-3 (7), Аргентина – 1-5 (3), Камерун – 0-5 (1), Кения – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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