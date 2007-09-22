🏉 Кубок мира-2019 по регби. Италия играет с Намибией, Ирландия встретится с Шотландией, Англия против Тонга

22 сентября на Кубке мира-2019 по регби в Токио пройдут три матча группового этапа.
Кубок мира-2019
Япония
Групповой этап
Группа B
Хигасиосака
Италия – Намибия – 8.15
Турнирное положение: Новая Зеландия - 4 (1), Италия - 0 (0), ЮАР - 0 (1), Канада - 0 (0), Намибия - 0 (0).
Группа A
Иокогама
Ирландия – Шотландия – 10.45
Положение в группе: Япония – 5 очков (1 игра), Шотландия – 0 (0), Ирландия – 0 очков (0 игр), Самоа – 0 (0), Россия – 0 (1).
Группа C
Саппоро
Англия – Тонга – 13.15
Турнирное положение: Франция – 4 (1), Аргентина – 1 (1), Англия – 0 (0), Тонга - 0 (0), США - 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби
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