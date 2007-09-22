🏉 Кубок мира-2019 по регби. Италия играет с Намибией, Ирландия встретится с Шотландией, Англия против Тонга

22 сентября на Кубке мира-2019 по регби в Токио пройдут три матча группового этапа.

мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа B

Хигасиосака

Италия – Намибия – 8.15





Турнирное положение: Новая Зеландия - 4 (1), Италия - 0 (0), ЮАР - 0 (1), Канада - 0 (0), Намибия - 0 (0).

Группа A

Иокогама

Ирландия – Шотландия – 10.45





Положение в группе: Япония – 5 очков (1 игра), Шотландия – 0 (0), Ирландия – 0 очков (0 игр), Самоа – 0 (0), Россия – 0 (1).

Группа C

Саппоро

Англия – Тонга – 13.15





Турнирное положение: Франция – 4 (1), Аргентина – 1 (1), Англия – 0 (0), Тонга - 0 (0), США - 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле