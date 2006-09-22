Магомед Оздоев: «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола? Платишь деньги, а ничего не получаешь»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил недовольство сбоями в работе платформы Okko Спорт во время матча 6-го тура АПЛ между «Челси» и (0:1, первый тайм).

«Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал Оздоев в своем твиттере.

Фото: скриншот из твиттера Магомеда Оздоева.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию этой встречи.

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