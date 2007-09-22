Кубок Лэйвера. Федерер и Циципас играют с Изнером и Соком

В воскресенье на Кубке Лэйвера Роджер Федерер и Стефанос Циципас в паре играют против Джона Изнера и Джека Сока. Изначально с Федерером должен был играть Надаль, но он снялся из-за травмы запястья.

После этого Доминик Тим сыграет с Ником Кириосом, и Федерер потом – с Джоном Изнером. Четвертым матчем запланирована встреча Александра Зверева и Милоша Раонича.

Матчи играются в трехсетовом формате с чемпионским тай-брейком вместо решающей партии. В первый день каждая победа приносит команде одно очко, во второй – два, в третий (сегодня) – три. Всего разыгрывается 24 очка в 12 матчах, то есть команда, первой набравшая 13 очков, выигрывает Кубок.

Кубок Лэйвера

Женева, Швейцария

20 – 22 сентября 2019

Неофициальный командный турнир

Крытые корты, хард

Европа – Мир – 7:5

Роджер Федерер/ Стефанос Циципас (Европа) – Джон Изнер/ Джек Сок (Мир)

Доминик Тим (Европа) – Ник Кириос (Мир)

Роджер Федерер (Европа) – Джон Изнер (Мир)

Александр Зверев (Европа) – Милош Раонич (Мир)

Черный корт на турнире Федерера – как же это красиво!