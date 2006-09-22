Петербург (ATP). Медведев выиграл третий титул в сезоне и 23-й из последних 26 матчей

В финале турнира ATP в Санкт-Петербурге финалист US Open Даниил Медведев разгромил Борну Чорича (6:3, 6:1) и сделал счет в личном противостоянии 2:4.

Медведев провел восьмой финал в этом году и пятый подряд. Он выиграл третий титул в сезоне и шестой в карьере. По количеству трофеев в 1019-м он уступает только Рафаэлю Надалю (4).

Начиная с конца июля, россиянин провел 26 матчей и сегодня выиграл 23-й из них. Он лидер тура по победам вообще (54) и на харде (41).

Медведев стал четвертым теннисистом из России, которому удалось победить в Санкт-Петербурге. До него это делали Евгений Кафельников, Марат Сафин и Михаил Южный. Россияне не выигрывали этот турнир с 2004 года.

Сетка турнира здесь.

St. Petersburg Open

Санкт-Петербург, Россия

16 – 22 сентября 2019

ATP 250

Призовой фонд – 1 180 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал