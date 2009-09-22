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«Реал» обыграл «Севилью» и поднялся на второе место в Ла Лиге. Лидирует «Атлетик»

Теги Реал Мадрид Севилья Атлетик Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

«Реал» обыграл «Севилью» в гостевом матче 5-го тура Ла Лиги.

Благодаря этой победе мадридская команда поднялась на второе место в турнирной таблице и уступает лидирующему «Атлетику» по дополнительным показателям.

На Sports.ru можно было посмотреть матч «Севилья» – «Реал» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Севилья – Реал Мадрид 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 64 Бензема.
СевильяВацлик, Каррису (Нолито, 81), Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Жордан (Эрнандес, 69), Окампос, Фернандо, Васкес (Оливер Торрес, 52), де Йонг.
Реал МадридКуртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Хамес (Вальверде, 76), Бэйл, Кроос, Азар (Васкес, 90), Бензема.
Предупреждения:
Карвахаль (20), Банега (26), Жордан (53), Рамос (62), де Йонг (90).

Таблица Ла Лиги

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