«Реал» обыграл «Севилью» и поднялся на второе место в Ла Лиге. Лидирует «Атлетик»

«Реал» обыграл «Севилью» в гостевом матче 5-го тура Ла Лиги.

Благодаря этой победе мадридская команда поднялась на второе место в турнирной таблице и уступает лидирующему «Атлетику» по дополнительным показателям.

На Sports.ru можно было посмотреть матч «Севилья» – «Реал» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Таблица Ла Лиги

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