«Реал» обыграл «Севилью» и поднялся на второе место в Ла Лиге. Лидирует «Атлетик»

«Реал» обыграл «Севилью» в гостевом матче 5-го тура Ла Лиги.
Благодаря этой победе мадридская команда поднялась на второе место в турнирной таблице и уступает лидирующему «Атлетику» по дополнительным показателям.
На Sports.ru можно было посмотреть матч «Севилья» – «Реал» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 22 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
- 0:1 – 64 Бензема.
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Севилья –
Вацлик, Каррису (Нолито, 81), Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Жордан (Эрнандес, 69), Окампос, Фернандо, Васкес (Оливер Торрес, 52), де Йонг.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Хамес (Вальверде, 76), Бэйл, Кроос, Азар (Васкес, 90), Бензема.
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