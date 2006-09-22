Антон Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров и экспертов»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный отреагировал на критику в свой адрес после победы в матче против «Динамо» (3:2).

«Крик души: я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и я хочу вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100!

Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью, не знаю, кому это было интересно, но это факт!

Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», – написал Заболотный.

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