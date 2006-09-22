Антон Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров и экспертов»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный отреагировал на критику в свой адрес после победы в матче против «Динамо» (3:2).
«Крик души: я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и я хочу вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100!
Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью, не знаю, кому это было интересно, но это факт!
Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», – написал Заболотный.
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Крик души : я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков , хейтеров, экспертов и я хочу Вам сказать что это очень сложно ! Я держу себя в руках и думаю только о футболе , тренируюсь , работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу ! Просто обсуждая одного меня , вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость ! Все что писали про мой переход в Сочи было ложью , не знаю кому это было интересно , но это факт ! Я рад тому что я здесь , что я играю , для меня это самое главное ! Всем добра 🙏🏼
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